Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkez kırsalındaki operasyonda tespit edilen 4 sığınakta teröristlere ait çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından terör örgütlerine yönelik Tunceli merkez kırsalında operasyon başlatıldı.
Operasyonda teröristlere ait 4 sığınakta 60 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 150 metre kablo, 6 pil düzeneği, terörist kıyafeti, harita, 100 metre hortum, 20 testere ağzı, 2 testere, 3 mont, 20 metre naylon, küçük tüp, ocak ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ve çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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