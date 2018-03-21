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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:32 | Son Güncelleme

Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince tespit edilen 6 sığınak ve 2 mağarada 20 kilogram amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pülümür ilçesi kırsalındaki operasyonda, terör örgütüne ait 6 sığınak ve 2 mağara tespit edilerek imha edildi.

Sığınaklar ve mağaralarda yapılan aramalarda, 20 kilogram amonyum nitrat, su pompası, 2 su tankı, dikiş makinesi, küçük tüp, 20 metre tel, 200 metre branda, kürek, pil bloku, tuzaklanmış vaziyette kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, pusula, 50 kilogram salça, 60 kilogram şeker, 55 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram çay, 70 kilogram mercimek, 75 kilogram un, 18 paket hazır çorba, ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Pülümür sığınak ve mağara terör operasyonu Tunceli Tunceli Valiliği

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