Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda bir grup terör örgütü mensubuyla temas sağlandı.

Çıkan çatışmada bir uzman çavuş kolundan hafif şekilde yaralandı.

Helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tespit edilen terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için, bölgeye takviye birlikler gönderildi.