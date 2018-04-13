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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde kent merkezinde düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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1 kişi tutuklandı terör soruşturması Tunceli Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü

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