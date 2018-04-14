HABER

Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 20:16 | Son Güncelleme

Teröristlere ait, biri 4 girişli ve iki koridorla birbirine bağlanmış 3 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen teröristlere ait 3 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda su motoru, 220 kilogram un, 33 küçük tüp, 2 jeneratör, televizyon, 23 büyük tüp, 2 ocak, 25 kilogram şeker, terörist kıyafeti, 25 kilogram fasulye, bin 110 metre branda, 3 soba, 2 battaniye, bit ilacı, 6 el feneri, 100 metre tel, el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 çift ayakkabı, 9 akü, DVD oynatıcı, video kayıt cihazı, 250 CD, 30 büyük pil, 50 metre kablo, 50 ampul, lehim makinesi, 2 uydu alıcı, 2 hoparlör, 34 çift çorap, 3 kilogram tütün, 30 paket hazır çorba, 60 örgütsel kitap ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Biri 4 girişli ve iki koridorla birbirine bağlanmış olan sığınaklar, imha edildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Aydın Doğan'dan Demirören'e uyarı!Aydın Doğan'dan Demirören'e uyarı!
Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sığınak terör operasyonu Tunceli Tunceli Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.