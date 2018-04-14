Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen teröristlere ait 3 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda su motoru, 220 kilogram un, 33 küçük tüp, 2 jeneratör, televizyon, 23 büyük tüp, 2 ocak, 25 kilogram şeker, terörist kıyafeti, 25 kilogram fasulye, bin 110 metre branda, 3 soba, 2 battaniye, bit ilacı, 6 el feneri, 100 metre tel, el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 çift ayakkabı, 9 akü, DVD oynatıcı, video kayıt cihazı, 250 CD, 30 büyük pil, 50 metre kablo, 50 ampul, lehim makinesi, 2 uydu alıcı, 2 hoparlör, 34 çift çorap, 3 kilogram tütün, 30 paket hazır çorba, 60 örgütsel kitap ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Biri 4 girişli ve iki koridorla birbirine bağlanmış olan sığınaklar, imha edildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.