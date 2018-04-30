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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

Pülümür ilçesi kırsalında teröristler ile sağlanan sıcak temasta 3 asker yaralandı - Takviye birlikler gönderilen bölgede teröristlerin kaçış güzergahları "kobra" tipi helikopterler ile ateş altına alındı - Bölgeye gidip operasyonu takip eden Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarına yönelik Pülümür ilçesi kırsalında operasyon yürüten İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak ile bölgeye giderek bir süre operasyonu takip etti.

Sonel ve Çolak daha sonra söz konusu hastaneye gelip yaralı askerleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Güvenlik güçleri, "kobra" tipi askeri helikopterlerle teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına aldı.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon devam ediyor.

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çatışma Pülümür ilçesi kırsalı Tunceli

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