Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkez kırsalında teröristlere ait sığınak içerisinde ve bölgede ele geçirilen 290 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tunceli merkez kırsalında teröristlere ait sığınak bulundu.

Sığınak içerisinde ve bölgede yapılan aramada, 290 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 el yapımı patlayıcı, 4 büyük tüp, 200 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo, akü, 10 litre benzin, testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tespit edilen 4 el yapımı patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

