Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile mühimmat bulundu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Pertek ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 84 şarjör ve 2 bin 858 kalaşnikof mühimmatı, 3 hücum yeleği, 3 sırt çantası ve 3 pil ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

