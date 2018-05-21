Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile mühimmat bulundu.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Pertek ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 84 şarjör ve 2 bin 858 kalaşnikof mühimmatı, 3 hücum yeleği, 3 sırt çantası ve 3 pil ele geçirildi.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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