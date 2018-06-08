Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, terör örgütüne yardım ve yardım yataklık yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Bu çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

