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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, terör örgütüne yardım ve yardım yataklık yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Bu çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
il jandarma komutanlığı terör operasyonu Tunceli

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