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Tunceli'de terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

İş makinesi operatörünün hayatını kaybettiği saldırı sonrası teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, yol yapım çalışması yürüten iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Kent merkezine bağlı Meşe Yolu köyü kırsalında yol yapım çalışması gerçekleştiren İl Özel İdaresine ait iş makinesinin operatörü Mehmet Özdemir'e teröristlerce uzak mesafeden uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil görevlilerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cesedi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırı sonrası teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.

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iş makinesi operatörü Meşe Yolu Köyü terörist saldırı Tunceli

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