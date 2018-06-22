Tunceli'deki FETÖ davasında karar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılanan 4 asker ve 2 polise, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarından 6 yıl 10 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklardan dönemin Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli eski albay Suat Erdoğmuş, eski kurmay yarbay Cömert Boncuk, eski üsteğmen Cihan Yılmaz, eski uzman çavuş Davut Karakısa ile eski Hozat İlçe Emniyet amiri Osman Demir ve komiser Serdar Gençoğlu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Son savunmaları ve sözlerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını açıklamasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıkları suçlu buldu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Erdoğmuş ile Yılmaz'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, diğer sanıklardan Boncuk'a "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl 6 ay, Demir'e 9 yıl 9 ay, Gençoğlu'na 7 yıl 6 ay ve Karakısa'ya 6 yıl 10 ay hapis verdi.
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