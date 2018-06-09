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Tunceli'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

Örgütün darbe girişimine ilişkin yargılanan 3 askerden biri "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, biri de müebbet hapse çarptırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin yargılanan 3 askerden biri "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, biri de müebbet hapse çarptırıldı.

Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklardan dönemin Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı yarbay Mehmet Bingöl, dönemin Merkez İlçe Jandarma Komutanı eski üsteğmen Adem Gökalp ve eski Astsubay Mustafa Tosun, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son savunmaları ve son sözlerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını açıklamasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıkları suçlu buldu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Adem Gökalp'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, aynı suçtan yargılanan Mehmet Bingöl'e ise müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, Gökalp, Bingöl ve Tosun'a "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Tunceli Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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