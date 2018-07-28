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Tunceli'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

Pertek ilçesinde, önceki gün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, önceki gün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, yangın alanındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde vatandaşların kendilerine Pertek ilçesine bağlı Çataksu köyünde yer alan ormanlık alanında yangın çıktığı ihbarı yaptığını anımsattı.

İhbar üzerine 10 yangın söndürme personeli, 10 orman muhafaza memuru, ilk müdahale araçları, arazöz ve işletme şefinden oluşan ekibi bölgeye sevk ederek çalışma başlattıklarını belirten Yüksel, gece de sürdürülen söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yangına müdahale için Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğünden dozer istediklerini anlatan Yüksel, şu bilgileri paylaştı:

"DSİ'den aldığımız dozerle çalışmalarımız devam etti. Arazinin çok dağlık ve dik, havanın çok sıcak, bölgedeki ormanlarımızda ardıç ağacı miktarının da fazla olması dolayısıyla yangına müdahalede ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğündeki yangın harekat merkeziyle yaptığımız görüşmeler sonucu bir yangın söndürme uçağı tahsis edildi. Bu uçağımız bugün saat 10.00'dan itibaren burada çalışmaya başladı ve halen yangına müdahaleye devam ediyor."

Özcan Yüksel, yangına kendi personellerinin de karadan müdahale ettiğini anlatarak, yangını bugün söndürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yüksel, yangının çıkış nedeni ile hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

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orman yangını Pertek Tunceli Yangın Söndürme

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