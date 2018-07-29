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Tunceli'deki orman yangını söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Pertek ilçesinde, perşembe günü ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde perşembe günü ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pertek ilçesine bağlı Çataksu köyü ormanlık alanda yangının perşembe günü akşam saatlerinde çıktığını anımsattı.

Yangının bugün kontrol altına alındığını ifade eden Yüksel, "Yangın bölgesinde ardıç ağacı miktarının fazla olması, hava sıcaklıklarının artması, rüzgarın da zaman zaman etkisini artırmasına rağmen ekiplerimiz başarılı bir iş çıkararak yangını kontrol altına aldı." dedi.

Yangına, 10 yangın söndürme personeli, 10 orman muhafaza memuru, ilk müdahale araçları, arazöz, Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğünden temin edilen 2 dozer ve Orman Genel Müdürlüğünün gönderdiği yangın söndürme uçağı ile müdahale ettiklerini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Yangının en kısa sürede söndürülmesi için tüm ekiplerimiz fedakarca çalıştılar. Ekiplerimiz yangın bölgesinde ayırma ve söndürme çalışması yürütürken, Orman Genel Müdürlüğünden gelen yangın söndürme uçağı 20 sorti yaparak hayati bir katkı sundu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekiplerimiz yer yer soğutma çalışmalarını yaparak arazide kontrollerini söndürüyor."

Yüksel, ekiplerin yarından itibaren yangının çıkış nedeni ile yangından ne kadar bir alanın zarar gördüğü konusunda çalışma başlatacaklarını sözlerine ekledi.

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orman yangını Pertek Tunceli Yangın Söndürme

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