Tunceli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çataksu ile Aşağı Yakabaşı köyleri arasında önceki gün bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı.

Pertek ilçesine bağla Çataksu ile Aşağı Yakabaşı köyleri arasındaki dağlık alanında yeralan meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan sık ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayınca, geniş bir alana yayıldı. Yangın alanlarının sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle insan gücüyle müdahele etmenin imkansız olduğu, iş makineleriı ile kısmi müdahale yapılarak yangının yayılması engellenirken, bugün sabah saatlerinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Adana'da bulunan 1 adet yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edilerek yangına havadan müdahale edildi.

Türkiye'de en fazla meşe ormanlarının bulunduğu illerden biri olan Tunceli'de yaz aylarında ormanlık alanlar içinde kuruyan otlar ve zaman zaman da yaşanan çatışmalar, orman yangılarına neden oluyor. Yangın söndürme uçağının sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan müdahale ettiği ancak aşırı rüzgar nedeniyle havadan müdahalenin istenilen düzeyde etkili olmadığı belirtildi. Yangın bölgesine Keban Baraj Gölü'nün yakın olması nedeniyle baraj gölünden su alan uçağın, bölgeye sık aralıklarla havadan su dökmeye gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

YERLEŞİM ALANLARINA ULAŞMASI ENGELLENDİ

Havadan ve karadan yapılan bütün müdahalelerin yetersiz kalması üzerine Özel İdare Genel Sekreterliği ile DSİ şube müdürlüklerinden iş makinesi istenerek yangın bölgesinin etrafının iş makinalarıyla temizlenmesi ve yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı. Havadan müdahalenin ise hala devam ettiği, bölgenin rüzgarlı olması nedeniyle yaygının kontrol altına alınmadığı açıklandı. Bu arada yangın bölgesine yakın olan 3 mezra etrafının iş makineleriyle kazılarak yangının yerleşim merkezlerine ulaşmaması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, yangın müdahale ekipleriyle birlikte bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde yönetti. Yüksel, yangın sebebinin henüz öğrenilmediğini, öncelikle yangını kontrol altına almak ve söndürülmesine yoğunlaştıklarını belirterek, "Perşembe günü saat 17.00 sularında, bize gelen bir yangın ihbarı sonucu bölgedeki yangına ekiplerimizle ilk müdahaleyi yaptık. Şu an Çataksuyu ve Aşağı Yakabaşı köyleri arasındaki yangına ilk anda 10 kişilik ekip bir arazöz ve iş makinesiyle müdahele ederek geniş alana yayılmamasını sağladık. Ancak havaların aşırı sıcak olması, rüzgarın sert esmesi ve bölgedeki arazinin çok dik ve sarp bir yapıda olması nedeniyle bazı bölgelere insan gücüyle müdahale edemedik. Yangın bölgesinin içinde ardıç ağaçlarının çok fazla olması yangının hızla yayılmasına neden oldu. Yaygının kontrol altına alınmaması nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü haraket merkeziyle görüştük Adana'daki bir yangın uçağı sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan müdahale etmeye başladı ve havadan müdahale halen devam ediyor. Umut ediyorum yangını akşam saatlerine kadar kontrol altına alır ve söndürürüz. Şu an ne kadarlık bir alanın yandığını tam bilmiyoruz yangının çıkış nedeni belli değil yangın söndürme çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Çalışmalar tamamlandıktan sonra adli ve idari işlemlere başlayacağız şimdi sadece yangının söndürülmesi için çalışıyoruz" dedi.