Tunceli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çataksu ile Aşağı Yakabaşı köyleri arasında önceki gün bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı.

Pertek ilçesine bağla Çataksu ile Aşağı Yakabaşı köyleri arasındaki dağlık alanında yeralan meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan sık ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayınca, geniş bir alana yayıldı. Yangın alanlarının sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle insan gücüyle müdahele etmenin imkansız olduğu, iş makineleriı ile kısmi müdahale yapılarak yangının yayılması engellenirken, bugün sabah saatlerinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Adana'da bulunan 1 adet yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edilerek yangına havadan müdahale edildi.

Türkiye'de en fazla meşe ormanlarının bulunduğu illerden biri olan Tunceli'de yaz aylarında ormanlık alanlar içinde kuruyan otlar ve zaman zaman da yaşanan çatışmalar, orman yangılarına neden oluyor. Yangın söndürme uçağının sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan müdahale ettiği ancak aşırı rüzgar nedeniyle havadan müdahalenin istenilen düzeyde etkili olmadığı belirtildi. Yangın bölgesine Keban Baraj Gölü'nün yakın olması nedeniyle baraj gölünden su alan uçağın, bölgeye sık aralıklarla havadan su dökmeye gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.