Tunceli'deki terör operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli kırsalında teröristlere yönelik operasyonda mayına basma sonucu yaralanan askeri ziyaret etti.

Vali Kaldırım, beraberinde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile 2 Haziran'da Tunceli kırsalında yürütülen operasyonda mayına basma sonucu yaralanan ve tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaldırım yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren devlet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Mustafa Astsubayımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Şükür ki Allah onu bizlere, ailesine ve milletine bağışladı ve sağlığı yerinde. Temmuz ayında Mustafa Astsubayımızın düğünü olduğunu öğrendik. İnşallah bizler de kardeşimizin düğününe iştirak etmeye çalışacağız. Kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

