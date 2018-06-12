Tunceli'deki terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir süre önce düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin Aranan Teröristler Listesinin gri kategorisindeki Erkan Ordu ile Ramazan Yasugey adlı teröristler olduğu bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi kırsalında 2 Haziran 2018'de İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen terör örgütü PKK mensubu teröristlerin 2 F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sonrası kimlik tespiti için çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, çalışmalar sonucu söz konusu teröristlerden ikisinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesinin gri kategorisinde yer alan "Taylan Ararat" kod adlı Erkan Ordu ile "Lehenk" kod adlı Ramazan Yasugey adlı teröristler olduğunun belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

