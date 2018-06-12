Tunceli'deki terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir süre önce düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin Aranan Teröristler Listesinin gri kategorisindeki Erkan Ordu ile Ramazan Yasugey adlı teröristler olduğu bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi kırsalında 2 Haziran 2018'de İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen terör örgütü PKK mensubu teröristlerin 2 F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sonrası kimlik tespiti için çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, çalışmalar sonucu söz konusu teröristlerden ikisinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesinin gri kategorisinde yer alan "Taylan Ararat" kod adlı Erkan Ordu ile "Lehenk" kod adlı Ramazan Yasugey adlı teröristler olduğunun belirlendiği belirtildi.
Açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
TANAP hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum