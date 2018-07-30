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Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.


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Anahtar Kelimeler:
terör Tunceli

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