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Tunceli'nin tek mezbahanesi, kapanma tehlikesi ile karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, 2017 yılında kurulan modern kesimhane ve et paketleme tesisi, makine ekipman eksikliği ve su sıkıntısının giderilememesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, 2017 yılında kurulan modern kesimhane ve et paketleme tesisi, makine ekipman eksikliği ve su sıkıntısının giderilememesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşletmeci Ali Çiçek, devletin destek vermemesi halinde tesisi kapatmak zorunda kalabileceklerini söyledi. Tunceli'de 3 yıl önce belediyeye ait mezbahayı çalıştıran Ali Çiçek, modern kesimhane ve et paketleme tesisi için harekete geçti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi’ne başvuran Çiçek, 1,5 milyon liralık hibe desteği ve kendi kaynaklarıyla Mazgirt ilçesi, Göktepe köyünde 'Dersim Et' ismiyle modern kesimhane ve et paketleme tesisini kurdu. 2017 yılında, 4,5 milyon lira harcanarak kurulan 14 kişinin istihdam edildiği kesimhane, makine ekipman eksikliği, inşaatın tamamlanamaması ve su sıkıntısının giderilememesi nedenleriyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Tunceli Belediyesi'ne ait tek mezbahanın yıkılması üzerine kentin tek kesimhanesi olarak kalan tesis, zor günler geçiriyor. DESTEK VERİLMEZSE KAPATILACAK Tesisin işletmecisi Ali Çiçek, kentin önemli bir ihtiyacını giderdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Önceden belediyeye ait olan ve bizim işlettiğimiz mezbaha son derece ilkeldi. Şehirdeki bu eksikliği görünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında proje hazırlayarak destek aldık. 1,5 milyon liralık hibenin üzerine banka kredileri ve öz kaynaklarımızla bu tesisi yaptık. Şu an aylık ortalama 75 ton karkas et işliyoruz. Bölgenin en iyisi olan tesisimizde günlük 100 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kesimi yapılabiliyor. Tesisimizde şu anda 14 kişi çalışıyor. Doğu illerinde, bu derece modern ve yeni bir kesimhane yok. Bu tesisi büyük zorlukla, borç alarak kurduk, ama devlet bize şu ana kadar gerekli desteği sağlamadı. Biz derdimizi ilimize gelen her bakana anlattık. Destek vereceklerini belirttiler, ama kimse bize destek olmadı. Şu anda bile, civar illerden karkas etin yanı sıra sakatat, kavurma, sucuk gibi talepler var. Ancak eksiklerimiz olduğu için bu taleplere cevap veremiyoruz. Desteklenmemiz halinde aylık 100 tonluk et işleme kapasitesine sahip olacağımız gibi kesimi yapılan hayvanların sakatatından, kanının paketlenip satılmasına kadar her şeyini değerlendirebileceğiz. Bunu yaptığımız zaman şu an 14 olan istihdam sayısını 30’a çıkararak, daha fazla istihdam yaratacak ve şehrin ekonomisine önemli katkı sağlamış olacağız. Taleplerimiz çok büyük değil. Tesisin su sorunu çok ciddi. Bu konuda başvurmadığımız yer kalmadı. Kimse bize yardımcı olmadı. Destek alamamamız durumunda, kentin tek kesimhanesini kapatmak zorunda kalacağız."

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