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Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G, İspanya'da yakalandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G, İspanya'da yakalandı.


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