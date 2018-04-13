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Tunceli’ye modern kütüphane ve konferans salonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, hayır sever iş adamı Kazım Güntaş’ın kente modern kütüphane ve konferans salonu yapacağını ve protokol imzaladıklarını söyledi.Tunceli merkezinde hayır sever İş adamı Kazım Güntaş tarafından vefat eden babası Hüseyin Güntaş adına yaptırılacak olan kütüphane ve konferans salonu için valilikte protokol imzalandı.

Tunceli’ye modern kütüphane ve konferans salonu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, hayır sever iş adamı Kazım Güntaş’ın kente modern kütüphane ve konferans salonu yapacağını ve protokol imzaladıklarını söyledi.
Tunceli merkezinde hayır sever İş adamı Kazım Güntaş tarafından vefat eden babası Hüseyin Güntaş adına yaptırılacak olan kütüphane ve konferans salonu için valilikte protokol imzalandı. İmza törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İşadamı Kazım Güntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu katıldı.
İşadamı Kazım Güntaş’ın daha önce annesi adına Elif Güntaş İlkokulunu yaptığını anımsatan Vali Tuncay Sonel," Tabi Tunceli eğitimi, kültürü yüksek bir ilimiz. İlimizin mevcut kütüphanesi yeterli olmayıp, talebe karşılık vermiyordu. Bizim de Tunceli’ye yakışacak güzel bir kütüphane yapılması ile ilgili Kazım beyle görüşmemiz oldu. Valilik ve belediye olarak yapmış olduğumuz her türlü çalışmalarda, özellikle eğitim konusunda Kazım bey yanımızda. İlimiz Moğultay Mahallesi’nde bir arazimiz var, oraya hem kütüphane hem de konferans salonu yapacağız. Kütüphanemize hayır sever iş adamımızın babası merhum Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu adını vereceğiz. İnşallah kısa sürede inşaatına başlayacağız ve kısa süre içerisinde Tunceli’de çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanımına sunacağız” dedi.
Tunceli’ye ilişkin sosyal projeler kapsamında geçmişte ilk okul yapan iş adamı Kazım Güntaş ise,"Valimizin katkılarıyla Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans salonunu hayata geçireceğiz. Valime vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Projeyi gerçekleştirme konusunda bizi motive etti. En kısa zamanda umarım hayata geçiririz ve hemşerilerimizin hizmetine açarız"diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Sonel ve iş adamı Güntaş arasında protokol imzalandı. Daha sonra Vali Sonel ve Güntaş projenin yapılacağı yerde inceleme yaptı.

Tunceli’ye modern kütüphane ve konferans salonu

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