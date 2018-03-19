"Tünektepe Projesi" ihalesi yeniden yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Projesi'nin, 22 Mart'ta yeniden ihaleye çıkarılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında yapılan ilk ihalenin öngörülemeyen bazı hususlar nedeniyle iptal edildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "Kartpostalları süsleyecek bir dünya projesi" olarak tanımladığı Tünektepe Projesi'nin yeni ihalesi, 22 Mart Perşembe günü saat 15.00'te yeniden yapılacak. İhale, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni resmi sitesi www.antalya.bel.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Kapalı teklif usulü ile ihale edilecek Tünektepe Turizm Tesisi yapımı ve işletmesi, yap-işlet-devret modeli ile Antalya'ya kazandırılacak.

İhaleyi kazanan yüklenici firma, onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaatı ile alan düzenlemelerini yaparak, yapım inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 yıl süreyle tesisi işletecek. İhale, teleferik alt, üst istasyon yeri işletilmesi, sahilde 6 metrekare büfe, 24 metrekare gölgelik ve bin metrekare şezlong alanının da işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesini kapsıyor.