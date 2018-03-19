HABER

"Tünektepe Projesi" ihalesi yeniden yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

İptal edilen ihale 22 Mart'ta yeniden yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Projesi'nin, 22 Mart'ta yeniden ihaleye çıkarılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında yapılan ilk ihalenin öngörülemeyen bazı hususlar nedeniyle iptal edildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "Kartpostalları süsleyecek bir dünya projesi" olarak tanımladığı Tünektepe Projesi'nin yeni ihalesi, 22 Mart Perşembe günü saat 15.00'te yeniden yapılacak. İhale, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni resmi sitesi www.antalya.bel.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Kapalı teklif usulü ile ihale edilecek Tünektepe Turizm Tesisi yapımı ve işletmesi, yap-işlet-devret modeli ile Antalya'ya kazandırılacak.

İhaleyi kazanan yüklenici firma, onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaatı ile alan düzenlemelerini yaparak, yapım inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 yıl süreyle tesisi işletecek. İhale, teleferik alt, üst istasyon yeri işletilmesi, sahilde 6 metrekare büfe, 24 metrekare gölgelik ve bin metrekare şezlong alanının da işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesini kapsıyor.

Projede, 30 odalı bir turistik tesis ile seyir terasları da yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici başkanlığında encümen salonunda 1 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk ihalede, kapalı usul iki dosya sunulmuştu.

En az 5 bin lira artırımla başlayan ve kıyasıya çekişmenin yaşandığı ihaleyi, 1 milyon 660 bin lira teklif veren Çağdan Mühendislik ile Aska Otomotiv ve Petrol Ürünleri Ticaret AŞ iş ortaklığı kazanmıştı.

Salih Müslim'den Afrin açıklamasıSalih Müslim'den Afrin açıklaması
Siyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlarSiyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlar
'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya ihale Tünektepe

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.