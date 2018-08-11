HABER

TÜNELDE 'TEK TEKER' KAZASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Dolmabahçe tünelinde motosikletini tek teker üzerinde sürerek şov yapmaya çalışan kişi az kalsın canından oluyordu.

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Dolmabahçe tünelinde motosikletini tek teker üzerinde sürerek şov yapmaya çalışan kişi az kalsın canından oluyordu.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren bir kişiyi arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu. İkili şovlarını Dolmabahçe tünelinde de sürdürmek istedi. Tünelde motosikletinin ön tekerini kaldırarak sürmeye devam eden kişi bir anda geriye doğru düştü. Motosikletin altında kalan sürücü kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı. O anlar da diğer motosikletli tarafından görüntülendi. Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşının çektiği görüntüleri "Düşmekte gerekiyor bazen" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü dökümü
----------------
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Barbaros Bulvarı üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren kişi
-Yandaki motosikletin onu cep telefonu ile görüntülemesi
-Aynı kişinin Dolmabahçe tünelinde motosikleti tek teker sürmesi
-Motosikletin takla atması
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyorYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyor
'Türk Oyunları Festivali'nde gökbörü heyecanı'Türk Oyunları Festivali'nde gökbörü heyecanı
10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Muharrem İnce: Yarın çok geç olabilir!

Muharrem İnce: Yarın çok geç olabilir!

Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!

Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!

Ünlü yalıda dayak rezaleti!

Ünlü yalıda dayak rezaleti!

Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.