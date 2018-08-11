TÜNELDE 'TEK TEKER' KAZASI KAMERADA

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Dolmabahçe tünelinde motosikletini tek teker üzerinde sürerek şov yapmaya çalışan kişi az kalsın canından oluyordu.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren bir kişiyi arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu. İkili şovlarını Dolmabahçe tünelinde de sürdürmek istedi. Tünelde motosikletinin ön tekerini kaldırarak sürmeye devam eden kişi bir anda geriye doğru düştü. Motosikletin altında kalan sürücü kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı. O anlar da diğer motosikletli tarafından görüntülendi. Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşının çektiği görüntüleri "Düşmekte gerekiyor bazen" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü dökümü

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Barbaros Bulvarı üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren kişi

-Yandaki motosikletin onu cep telefonu ile görüntülemesi

-Aynı kişinin Dolmabahçe tünelinde motosikleti tek teker sürmesi

-Motosikletin takla atması

-Genel ve detay görüntüler

