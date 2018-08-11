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Tünelde 'tek teker' kazası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

DOLMABAHÇE tünelinde motosikletini tek teker üzerinde sürerek şov yapmaya çalışan kişi az kalsın canından oluyordu.

Tünelde 'tek teker' kazası kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - DOLMABAHÇE tünelinde motosikletini tek teker üzerinde sürerek şov yapmaya çalışan kişi az kalsın canından oluyordu.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren bir kişiyi arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu. İkili şovlarını Dolmabahçe tünelinde de sürdürmek istedi. Tünelde motosikletinin ön tekerini kaldırarak sürmeye devam eden kişi bir anda geriye doğru düştü. Motosikletin altında kalan sürücü kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı. O anlar da diğer motosikletli tarafından görüntülendi. Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşının çektiği görüntüleri "Düşmekte gerekiyor bazen" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

(FOTOĞRAF)

Tünelde 'tek teker' kazası kameradaTünelde 'tek teker' kazası kameradaTünelde 'tek teker' kazası kameradaTünelde 'tek teker' kazası kamerada

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