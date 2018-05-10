Tünele tersten giren sürücü trafiği tehlikeye soktu

Kahramanmaraş'ta tünel kavşağa ters yönden giren sürücünün trafiği tehlikeye düşürmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi, sürücüye de ceza uygulandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi bitişiğindeki Abdulhamithan tünel kavşağında aracıyla ters yöne giren 11 EC 470 plakalı otomobil sürücüsünün, kent merkezi istikametine ilerlemeye çalışması, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ters yönde ilerleyen sürücüyü gören trafikteki diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşayarak selektör yakıyor ve duraklıyor.

Buna rağmen sürücü otomobilin de dörtlülerini yakarak yolda ters şeritten yolculuğuna devam etmesi görüntülerde yer alıyor.

Bu arada fahri bir trafik müfettişinin, aracın durumunu trafik ekiplerine bildirmesiyle plakaya Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddesince 108 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan yaklaşık bir hafta önce de Kahramanmaraş'ın Azerbaycan Bulvarı'nda ters yöne giren sürücü kameralarca görüntülenmişti.

