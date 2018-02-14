Tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, köşeye sıkışan PKK/PYD/YPG’li teröristler Kilis’in Hisar köyünün karşısında bulunan Bekovası köyüne sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin, Türk askeri ile ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu daha önce ele geçirdiği Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden geçerek sızmaya çalıştıkları öğrenildi. OSÖ güçleri ile Türk askerinin fark ettiği 13 teröristin, çıkan çatışma sonucu öldürüldüğü belirtildi. Sızma girişiminin ardından zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölge top atışlarıyla vuruldu. Tünellerin hedef alındığı atışlar sonrası dağdan dumanlar yükseldi.
ATAK HELİKOPTERİ TERÖR MEVZİLERİNE ATEŞ PÜSKÜRTTÜ
Yerli yapım T-129 Atak Helikopteri, Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedeflerine ateş püskürttü.
Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD/YPG terör örgütünün mevzileri yoğun ateş altına alınıyor. Çatışmaların devam ettiği Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedefleri yerli yapım T-129 Atak Helikopterleri tarafından vuruldu. Dağın çevresi ve yakınındaki köylerde bulunan terör hedefleri T-129 Atak Helikopterleri tarafından bir bir imha edildi. Yoğun ateş altına alınan dağda çok sayıda teröristin öldürüldüğü, geriye kalanların ise iç kesimlere doğru kaçtıkları belirtildi. (İHA)
Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
Ankara'da çocuk pornocularına operasyon
Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Yıldırım'dan Almanya'ya Deniz Yücel mesajı
Güzel modelin zor anları! Dalganın oyununa geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber
Okuyucu Yorumları 2 yorum