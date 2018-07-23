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Tunus açıklarındaki 40 Afrikalı göçmenin bekleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:15 | Son Güncelleme

Tunus açıklarındaki 40 Afrikalı göçmenin bekleyişi sürüyor

TUNUS (AA) - Tunus kara sularında botları arızalanan Afrikalı 40 göçmen, Tunus açıklarındaki bir gemide 11 gündür bekleyişlerini sürdürüyor.

Tunus Kızılayı'nın ülkenin güneyindeki sahil kenti Zarzis Ofisi Üyesi Şemseddin Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus açıklarında kurtarılan 40 göçmenin Zarzis Limanı'ndan 3 kilometre açıkta Tunus Petrol Şirketi'ne ait bir gemideki 11 günlük bekleyişinin sürdüğünü aktardı.

Merzuk, Tunus hükümetinden kabul bekleyen 40 Afrikalı göçmenden 8'inin kadın, 2'sinin de hamile olduğunu aktardı.

Göçmenler arasında Mısır, Bangladeş, Gana, Kamerun, Fil Dişi Sahili, Senegal ve Sierra Leone vatandaşları olduğunu belirten Merzuk, Tunus Kızılayı'nın göçmenleri iki günde bir ziyaret ederek, insani yardım, gıda ve sağlık desteğinde bulunduğunu söyledi.

Merzuk, göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak gemideki "kötü şartlar" nedeniyle bir an önce karaya ulaştırılmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Tunus makamları, göçmenlerin durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Tunus kara sularında botları arızalanan Afrikalı 40 yasa dışı göçmen, Tunus sahiline çıkmayı reddetmiş, Avrupa ülkelerinin kendilerini kabul etmesini istediklerini belirtmişti. Ancak İtalya ve Malta göçmenleri kabul etmeyi reddetmişti.

Bunun üzerine göçmenler Tunus'taki Zarzis Limanı açıklarına getirilmişti. Göçmenler şimdi Tunus tarafından kabul edilmeyi bekliyor.

Tunus, İtalya kıyılarına yakın konumu nedeniyle, umuda yolculuk için Akdeniz'de tehlikeli yolculuğa çıkan yasa dışı göçmenlerin uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrikalı göçmen Tunus Zarzis Limanı

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