Tunus açıklarındaki 40 düzensiz göçmenin bekleyişi sona erdi

MEDNİN (AA) - Tunus kara sularında botları arızalanan Afrikalı 40 düzensiz göçmen, yaklaşık 3 haftalık bekleyişten sonra Tunus'un Circis Limanı'na ulaştı.
Tunus Petrol Şirketi'ne ait bir gemi aracılığıyla 12 Temmuz'da kurtarılan ve o günden bu yana denizde bekleyişlerini sürdüren göçmenler, yürütülen müzakerelerin ardından karaya çıkmayı kabul etti.
Göçmenler Circis Limanı'nda Tunus Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Adil Arcuni ve Göçmen İşleri Yüksek Komiserliği Temsilcisi Mazin Ebu Şeneb tarafından karşılandı.
Arcuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Yusuf Şahid'in talimatıyla göçmenleri karşılamaya geldiğini, kendilerine gerekli sağlık ve psikolojik desteğin sağlanacağını, ardından da en kısa zamanda Tunus'u terk edeceklerini söyledi.
Ebu Şeneb ise "Tunus'un göçmen teknesini kabul etmesi, 20 gün süren krizi çözdü." diye konuştu.
Mısır, Bangladeş, Gana, Kamerun, Fil Dişi Sahili, Senegal ve Sierra Leone uyruklu 40 göçmenden 8'inin kadın, 2'sinin de hamile olduğu belirtilmişti.
Tunus kara sularında 12 Temmuz'da botları arızalanan Afrikalı 40 düzensiz göçmen, Tunus Petrol Şirketi'ne ait bir gemi aracılığıyla kurtarılmıştı. Ardından göçmenler Tunus sahiline çıkmayı reddetmiş, Avrupa ülkelerinin kendilerini kabul etmesini istediklerini bildirmişti. Ancak İtalya ve Malta göçmenleri kabul etmeyi reddetmişti.
HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum