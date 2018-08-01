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Tunus açıklarındaki 40 düzensiz göçmenin bekleyişi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

Tunus açıklarındaki 40 düzensiz göçmenin bekleyişi sona erdi

MEDNİN (AA) - Tunus kara sularında botları arızalanan Afrikalı 40 düzensiz göçmen, yaklaşık 3 haftalık bekleyişten sonra Tunus'un Circis Limanı'na ulaştı.

Tunus Petrol Şirketi'ne ait bir gemi aracılığıyla 12 Temmuz'da kurtarılan ve o günden bu yana denizde bekleyişlerini sürdüren göçmenler, yürütülen müzakerelerin ardından karaya çıkmayı kabul etti.

Göçmenler Circis Limanı'nda Tunus Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Adil Arcuni ve Göçmen İşleri Yüksek Komiserliği Temsilcisi Mazin Ebu Şeneb tarafından karşılandı.

Arcuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Yusuf Şahid'in talimatıyla göçmenleri karşılamaya geldiğini, kendilerine gerekli sağlık ve psikolojik desteğin sağlanacağını, ardından da en kısa zamanda Tunus'u terk edeceklerini söyledi.

Ebu Şeneb ise "Tunus'un göçmen teknesini kabul etmesi, 20 gün süren krizi çözdü." diye konuştu.

Mısır, Bangladeş, Gana, Kamerun, Fil Dişi Sahili, Senegal ve Sierra Leone uyruklu 40 göçmenden 8'inin kadın, 2'sinin de hamile olduğu belirtilmişti.

Tunus kara sularında 12 Temmuz'da botları arızalanan Afrikalı 40 düzensiz göçmen, Tunus Petrol Şirketi'ne ait bir gemi aracılığıyla kurtarılmıştı. Ardından göçmenler Tunus sahiline çıkmayı reddetmiş, Avrupa ülkelerinin kendilerini kabul etmesini istediklerini bildirmişti. Ancak İtalya ve Malta göçmenleri kabul etmeyi reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Circis Limanı düzensiz göçmen Tunus

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