Tunus Başbakanı Şahid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tunus Başbakanı Şahid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

