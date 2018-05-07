Tunus belediye seçimlerinde Nahda'yı zafere götüren etmenler

TUNUS (AA) - Tunus tarihindeki ilk belediye seçimleri, ülke genelinde oyların yüzde 27,5'ini alan Nahda Hareketi'nin zaferiyle sonuçlandı. Tunus belediye seçimlerinde öne çıkan bir diğer unsur da katılımın yüzde 33,7'de kalması ve genç nüfusun sandığa karşı ilgisizliği oldu. Ülkede 2014'te yapılan meclis seçimlerini yüzde 37,56'lık oyla birinci sırada tamamlayan Nida Tunus Partisi, dünkü yerel seçimlerde oyların ancak yüzde 22,5'ini alarak Nahda'nın arkasında ikinci sıradaki yerini aldı. Nahda Hareketi, başkent Tunus'ta yüzde 33,8 oy oranı ile birinci sırada gelerek adayları Suad Abdurrahim'in adını tarihe başkentin ilk kadın belediye başkanı olarak yazdı. Tunus'ta Nahda Hareketi'nin bir kez daha sandıktan birinci parti olarak çıkmasının arkasında "Nahda'nın teşkilat gücü, rakip oyların dağılması ve düşük katılım oranı" gibi nedenler gösteriliyor. - Seçim listelerinde en etkili parti Tunus'ta devrimden 3 yıl sonra 2014'te kabul edilen seçim kanununa göre temsilin artırılması için yerel seçimlerdeki aday listelerinde birçok şart arandı.

Listelerde ilk olarak kadın ve erkek adayların sayılarında eşitlik arandı. Her 6 adaydan birinin 35 yaş altında, yani genç olması da şartlar arasında yer aldı. Ayrıca, partilerin sundukları listelerde her yerel seçim biriminde ilk 10 aday arasında muhakkak engelli bir isme yer vermesi zorunlu tutuldu. Ordu ve güvenlik güçlerinde görev yapanlara adaylık yolu kapatılırken, milletvekilleri de yerel yönetimler için aday olamadı. Adaylık şartları partileri zorlarken, Tunus genelinde bulunan 24 vilayetteki 350 yerel yönetim biriminin tamamında aday listesi sunmayı başarabilen tek parti Nahda Hareketi oldu. Nahda Hareketi'ni 345 noktada aday çıkartabilen Nida Tunus Partisi izledi. Partiler bazında üçüncü sırada yer alan Halkçı Cephe'nin 119, Demokratik Hareket'in 69, Tunus Projesi'nin ise 67 noktada aday listelerinin onaylandığı bildirildi. Seçim öncesinde 10 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Sivil Koalisyon" isimli oluşumun ise 43 ayrı noktada aday listesi sunduğu aktarıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir muhalefet partisi yetkilisi, "Nahda, seçim kampanyası süresince en etkili kampanyayı ortaya koyan teşkilatlanma oldu." diye konuştu.

Tunus'un 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği seçimler boyunca Nahda Hareketi, partiye içeriden gelen eleştirilere rağmen her zaman tabanını korumayı ve sandığa çekmeyi başardı. - Rakip oyların parçalanması Tunus'ta Nahda Hareketi'nin temsil ettiği İslami, muhafazakar kutbun karşısında yer alan merkez sol, cumhuriyetçi, laiklik vurgusu yapan Nida Tunus Partisi, 2014 yılındaki seçim zaferinin ardından iç karışıklıklarla parçalandı. Nida Tunus, 2014 yılındaki genel seçimleri 37,56 oy oranı ve 217 sandalyeli mecliste 86 milletvekili elde ederek tamamladı. Ancak, Genel Sekreter Muhsin Merzuk liderliğindeki 21 vekilin partiden ayrılarak Tunus Projesi Hareketi'ni kurması ve daha sonra partiden ayrılan diğer isimlerin de benzer ideolojide partiler kurması ya da kurulanlara katılması, Nida Tunus seçmeninin oylarını bölerken Nahda'ya avantaj sağladı. - Ekonomik ve sosyal durumların gölgesinde sandığın protesto edilmesi Seçimlerdeki zaferinin belirginleşmesinin ardından Nahda'nın düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan parti sözcüsü İmad el-Humeyri, Tunus gibi yeni yeşeren bir demokraside gençlerin sandığı protesto etme tercihlerinin iyi çalışılması gereken bir konu olduğunun altını çizdi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıkladığı rakamlara göre, ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitti. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oldu. Seçimlere katılımın düşük kalmasının arkasında gençlerin sandığa gitmeme tercihi öne çıktı. Bu nedenle, teşkilatlarını harekete geçirip, tabanını sandığa getirmeyi başaran Nahda için düşük katılım oranı bir avantaj oldu. Tunus'un önde gelen siyasi analistlerinden Nasreddin bin Hadid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tunus yerel seçimlerini izleyen uluslararası gözlemciler için öne çıkan unsur, seçmenlerin üçte ikisinin sandıkları boykot etmesi oldu. Bu da Tunus'un sosyal istikrarı ve ülkedeki partilerin daha sonraki seçimlerdeki gerçek oy oranlarına ilişkin çok yakıcı soruları içinde barındırıyor." Nida Tunus'un başkent adayı Kemal Eyder ise seçimlerden önce AA muhabirine verdiği bir röportajında, Tunus'taki siyasi atmosferin genel olarak karamsar olduğunu belirtmişti. Seçmenin ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun oluşturduğu baskı nedeniyle yerel seçimleri düşünemediğini söyleyen Eyder, bu durumun katılım oranına etki edeceği görüşünü paylaşmıştı.