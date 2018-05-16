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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'den İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:08 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesinde İsrail'in "çirkin suçlarını" kınadı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik işlediği "çirkin suçları" kınadı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Sibsi'nin bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Nakba'nın 70. yılında Filistinlilerin içinde bulunduğu üzüntü verici durumu ele aldığı" belirtildi.

Açıklamada Sibsi'nin, "İsrail işgali karşısında haklarını savunmak, topraklarını özgürleştirmek, kutsallarını muhafaza etmek için silahsız barışçıl mücadele veren Filistin halkına" övgülerini sunduğu aktarıldı.

Tunus halkının yaralanan Filistinliler için acil şifa dileklerini ve şehit düşenler için taziyelerini Abbas'a ileten Sibsi'nin, Tunus'un Filistinlilere yönelik "sabit ve temel" desteğini yinelediği kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Sibsi, telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'de işlediği "çirkin suçları" kınadı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişiyi yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil Tunus

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