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Tunus Cumhurbaşkanı'ndan eski partisine "birlik" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 03:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, kurucusu olduğu partinin milletvekillerine, partinin birliğini koruma ve sorunları yapıcı diyalogla aşma çağrısı yaptı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, kurucusu olduğu Nida Tunus Partisinin milletvekillerine, partinin birliğini koruma ve sorunları yapıcı diyalogla aşma çağrısında bulundu.

Sibsi, kurucusu olduğu ancak cumhurbaşkanlığına geldikten sonra liderliğini oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'ye devrettiği Nida Tunus Partisinin parlamentodaki 56 milletvekili ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, Sibsi'nin "partinin birliğinin korunması ve içerideki sorunların yapıcı diyalogla çözülmesi gerektiği çağrısında bulunduğu" belirtildi.

Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetinin ikinci büyük partisi Nida Tunus Partisi, yine parti içinden gelen Başbakan Yusuf Şahid'in hükümetinin geleceği konusunda ayrılık yaşamıştı.

Partinin başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın oğlu olan Hafız Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden ayrılmasını isterken, parti içinden bazı isimler Şahid hükümetinin kısmi bir revizyonla görevine devam etmesi gerektiğini savunmuştu.

- Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve UGTT, Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, UTICA ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi geçen mayısta yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini kaydetmişti.

Başbakan Şahid de kendisine yönelik istifa çağrıları yapan Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmakla suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, yakın zamandaki bir televizyon röportajında, ülkede yaşanan siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden parlamentoda güvenoyu alması gerektiğini söylemişti.

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