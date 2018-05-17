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Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi İİT Zirvesi'ne geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, olağanüstü İİT Kudüs zirvesine katılmak üzere İstanbul'a geliyor

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin, Türkiye'nin çağrısı üzerine Kudüs için yarın toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a geleceği bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin görevlendirmesiyle Dışişleri Bakanı Cihinavi'nin İstanbul'daki İİT Zirvesi'ne katılacağı" belirtildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı zirve çağrısının, "Tunus'un, kardeş Filistin halkı ile birlikteliğini vurgulamak ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması yönündeki meşru haklarını elde etmek için Filistin halkının verdiği mücadelenin yanında yer aldığını yinelemek için bir fırsat olduğu" ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca yarın yapılacak zirvenin "Kudüs'ün nihai durumunun müzakerelerde varılan uzlaşı sonucunda kararlaştırılmasını öngören uluslararası kanunlar ve anlaşmalar çerçevesinde bu kutsal şehrin tarihi ve hukuki durumunun korunması için çağrı yapmak için bir fırsat niteliği taşıdığı" dile getirildi.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs, Filistin devletinin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

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Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi İşbirliği Teşkilatı Kudüs Tunus Zirve

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