Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Libya'da

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir Seyyale ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter ile bir araya geldi.
Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu görüşmenin, Libya'ya geçen aylarda yapılan iki ziyaretin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, ziyaretin Libya krizine siyasi çözüm bulmak üzere Libyalı taraflarla istişare etme ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını sona erdirme amacıyla gerçekleştirildiğine değinildi.
Cihinavi-Seyyale görüşmesinde, Libya'daki siyasi sürecin yanı sıra iki ülke arasında 2011'de imzalanan anlaşmalarda çalışmaya yeniden başlanması ve karşılıklı ticaretin aktifleştirilmesi için temmuz ayının ikinci yarısında Trablus'a üst düzey bir heyetin gönderilmesi konuları ele alındı.
Cihinavi, Hafter ile görüşmesinde ise Tunus'un Libya'da güvenlik ve istikrarın en kısa zamanda sağlanmasını istediğini ve yapılacak seçimler konusunda tüm tecrübelerini Libyalılarla paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.
İkilinin görüşmesinde, 2014 yılının eylül ayında Libya'da kaybolan Tunuslu iki gazeteci konusu da gündeme geldi. Cihinavi, Hafter'den gazetecilerin hayatta olup olmadıklarıyla ilgili kendilerine bilgi vermesini istedi.
Cihinavi geçen haziran ayında Trablus ve Tobruk'a iki kez ziyaret gerçekleştirmişti.
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