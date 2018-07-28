Tunus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüdü

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, göreve geldiği Ağustos 2016'dan bu yana hükümetin ekonomide iyileşme sağladığını söyledi.

Şahid, Tunus parlamentosunda, yeni İçişleri Bakanı Hişam el-Furati'ye güvenoyu verilmesi için düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, göreve geldiği tarihten bu yana ekonomide iyileşme kaydedildiğini, 2018'in ilk yarısındaki büyüme oranının yüzde 2,5 olduğunu, yıl sonu itibarıyla bu rakamın yüzde 3 olmasını beklediklerini ifade etti.

Göreve geldiği yıl büyüme oranının yüzde 0,6 sınırlarında seyrettiğine işaret eden Şahid, hükümetin aldığı tedbirler sayesinde son 10 yıldır ihracatta en yüksek rakama bu yıl ulaşıldığını, 2018'in ilk yarısında ihracatın 2016'ının aynı dönemine kıyasla yüzde 43 arttığını vurguladı.

Ülke turizminin de canlandığına değinen Şahid, bu yılın ilk yarısında ülkeye gelen turist sayısının 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 63 artarak 3,2 milyona ulaştığını kaydetti.

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