HABER

Tunus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:55 | Son Güncelleme

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, göreve geldiği tarihten bu yana ekonomide iyileşme sağlamayı başardıklarını söyledi - Parlamento, IBRD'den 413,4 milyon avroluk kredi alımını onayladı

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, göreve geldiği Ağustos 2016'dan bu yana hükümetin ekonomide iyileşme sağladığını söyledi.

Şahid, Tunus parlamentosunda, yeni İçişleri Bakanı Hişam el-Furati'ye güvenoyu verilmesi için düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, göreve geldiği tarihten bu yana ekonomide iyileşme kaydedildiğini, 2018'in ilk yarısındaki büyüme oranının yüzde 2,5 olduğunu, yıl sonu itibarıyla bu rakamın yüzde 3 olmasını beklediklerini ifade etti.

Göreve geldiği yıl büyüme oranının yüzde 0,6 sınırlarında seyrettiğine işaret eden Şahid, hükümetin aldığı tedbirler sayesinde son 10 yıldır ihracatta en yüksek rakama bu yıl ulaşıldığını, 2018'in ilk yarısında ihracatın 2016'ının aynı dönemine kıyasla yüzde 43 arttığını vurguladı.

Ülke turizminin de canlandığına değinen Şahid, bu yılın ilk yarısında ülkeye gelen turist sayısının 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 63 artarak 3,2 milyona ulaştığını kaydetti.

- Parlamento, IBRD'den 413,4 milyon avroluk kredi alımını onayladı

Parlamento, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 413,4 milyon avroluk kredi alım anlaşmasını onayladı.

Tunus hükümeti ile IBRD arasında 29 Haziran'da imzalanan anlaşma Parlamentoda oylamaya sunuldu. Oylamaya katılan milletvekillerinden 143'ü evet oyu kullanırken, 11'i çekimser kaldı, 21 de ret oyu kullandı.

Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari oylama oturumunda yaptığı konuşmada, ülkenin mali kaynaklarının çok sınırlı olduğunu ve bunların harcamalara yeterli gelmediğini kaydetti.

Mevcut kaynak yetersizliğinde borçlanmanın durdurulmasının büyümenin durdurulması anlamına geldiğine değinen Azari, bunun bir seçenek değil zorunluluk olduğunu aktardı.

Söz konusu kredinin, Tunus'taki yatırım ortamını iyileştirme ve girişimciliği teşvik etmeyi hedefleyen reform programlarını desteklemede kullanılması planlanıyor. Söz konusu kredinin yüzde 0,7'lik faiz oranıyla 28 yılda geri ödeneceği belirtiliyor.

PARTNERTatlıöz’e sürpriz partiTatlıöz’e sürpriz parti
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!
İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyorİstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yusuf eş-Şahid ekonomi Tunus

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

İlginizi Çekebilir

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.