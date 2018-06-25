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Tunus eski Cumhurbaşkanından Erdoğan'a tebrik, Batı basınına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:17 | Son Güncelleme

Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, seçim başarısı için Erdoğan'ı tebrik ederken, iki yüzlü davranmakla suçladığı Batı medyasının ise "tesellisi olmadığını" söyledi

TUNUS (AA) - Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yönetimi ve halk arasındaki "demokratik sözleşmeyi" yenilemesinden dolayı tebrik ederken, ikiyüzlü olarak nitelediği Batı basınının ise tesellisi bulunmadığını belirtti.

Merzuki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve büyük Türk halkına, yönetim ve vatandaşlar arasındaki demokratik sözleşmeyi yenilemeleri dolayısıyla tebriklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Batı basını demokrasi kavramını eğip bükmekten çekinmez"

Türk halkının yönetimi ve lideri için darbeciler karşısındaki sabit duruşunu tarihin asla unutmayacağını vurgulayan Merzuki, Batı medyasını ise şu sözlerle eleştirdi:

"Erdoğan'a diktatör derken binlerce kat daha diktatör olan Batı basını için bir teselli yok. Batı basını düzeninin ortaya koyduğu ikiyüzlülük her zaman ortada. Batı basını, kendi çıkarlarına hizmet eden Mısır diktatörlüğü gibi rejimler karşısında memnun iken, seçimler istedikleri gibi çıkmadığı zaman da demokrasi kavramını eğip bükmekten çekinmezler."

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