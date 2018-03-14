Tunus ile Nijerya 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı

TUNUS (AA) - Tunus ile Nijerya arasında bazı alanlarda 6 iş birliği anlaşması ve mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.
Tunus Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki açıklamada, Nijerya'nın başkenti Abuja'da 5. Tunus-Nijerya Ortak Komitesi Toplantısı'na katılan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi'nin, "tüketicinin koruması, sosyal işler, ticaret, kültür, enerji ve gençlik" gibi alanlarda 6 iş birliği anlaşması ve mutabakat zaptını imzaladığı duyuruldu.
Toplantıya bazı büyük şirketlerin temsilcilerinden 350'den fazla Nijeryalı iş adamı ve yatırımcının da katıldığı belirtilen açıklamada, "bakanların, ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasında ikili iş birliği alanlarının genişletilmesi konusunda mutabakata vardığı" kaydedildi.
5. Tunus-Nijerya Ekonomik Forumu'na başkanlık yapmak üzere beraberindeki heyetle Nijerya'ya giden Cihinavi, dün Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılanmıştı.
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