Tunus ile Türkiye arasında savunma sanayinde iş birliği

TUNUS (AA) - Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, iyi ilişkiler içinde olduğu Batı Afrika'ya yönelik askeri ürünlerin satışı için ülkesinin önemli bir tanıtım platformu olabileceğini belirtti.

Savunma bakanı Zubeydi, başkent Tunus'taki bakanlık merkezinde Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı'yı kabulü sırasında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ile iş birliği yaparak aşamalı bir şekilde askeri sanayide yerli olmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zubeydi, Tunus'un çeşitli alanlarda insan kaynakları bakımından oldukça zengin olduğuna işaret etti.

Tunus'un coğrafi konumu ve komşularıyla olan ilişkilere dikkati çeken Zubeydi, iyi ilişkiler içinde olduğu Batı Afrika'ya yönelik askeri ürünlerin satışı için ülkesinin önemli bir tanıtım platformu olabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Lütfü Doğan'ın da görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.

