HABER

Tunus Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

Tunus'un İstanbul Başkonsolosu Malek: - "İki ülke arasında başta siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler olmak üzere her alanda mükemmel bir iş birliği bulunduğunu ifade etmekten mutluluk duymaktayım"

İSTANBUL (AA) - Tunus'un İstanbul Başkonsolosu Hedi Malek, Türkiye ile Tunus arasında başta siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler olmak üzere her alanda mükemmel bir iş birliği bulunduğunu belirtti.

Tunus'un İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Tunus Milli Günü dolayısıyla Akatlar Kültür Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi.

Malek, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona teşrif eden ülkelerin konsolos, diplomat ve personelleri ile Türkiye'de ikamet eden Tunus vatandaşlarına teşekkürlerini sundu.

Tunus ve Türkiye arasındaki tarihsel bağa işaret eden Malek, ''İki ülke arasında başta siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler olmak üzere her alanda mükemmel bir iş birliği bulunduğunu ifade etmekten mutluluk duymaktayım. Şüphesiz Tunus ile Türkiye arasında tarihsel bağın, iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerinin tüm hizmet alanlarında, bunlarla birlikte kültürel olarak müzik alanında pozitif yönde güçlü olduğuna inanmaktayız." diye konuştu.

Daha sonra Tunus ve Türk müziklerinin yer aldığı konserle resepsiyon devam etti.

Resepsiyona, Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosluğu'ndan diplomat Mohammed al Mohammed, Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan diplomat Robert Kris ve Türkiye'de yaşayan Tunus vatandaşları katıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddiaKuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia
Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContactCepte tehlikenin yeni ismi: GetContact
Çikolataya cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!Çikolataya cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resepsiyon Tunus milli günü Tunus'un İstanbul Başkonsolosluğu

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.