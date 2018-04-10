TUNUS (AA) - Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi'ne Tunus'un da katılmayı planladığı bildirildi.
Başkent Tunus'ta İpek Yolu Projesi kapsamında düzenlenen sempozyuma katılan Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Baştabçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek aylarda, "Yeni İpek Yolu" projesine katılmayı planladığını ifade etti.
Projenin, daha fazla yatırım, ortaklık ve iş imkanı oluşturacağını söyleyen Baştapçı, "Tunus, Akdeniz'in ortasında stratejik bir mevkiye sahip. İpek Yolu projesinden kazan-kazan ilkesi çerçevesinde istifade etmeyi öngörüyoruz." dedi.
Jeopolitik uzmanı Mehdi Tac da İpek Yolu projesinin, bölgesel ve uluslararası sistemi, jeopolitik ve ekonomi düzeyinde değiştireceğini ifade ederek, "Beş yıl önce trilyon dolarlık yatırımla başlatılan proje; deniz, kara ve teknoloji alanında altyapı kurulmasını hedefliyor." diye konuştu.
Çin'in, tam olarak aktif hale geldiğinde, yaklaşık 70 ülke ve toplam 21 trilyon dolarlık ekonomileri kapsayan tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi "Bir Kuşak Bir Yol Projesi", sınırlarını denizlere de taşıyor. Deniz yolları ve karadaki altyapı ağlarıyla Çin'in, Asya ve Afrika üzerinden Avrupa'ya bağlanması hedefleniyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te açıklanan projeye, bu ülkenin yapacağı toplam yatırım tutarının 900 milyar doları bulacağı belirtiliyor.
Çin'in, İpek Yolu ekonomik koridoru girişimi, Türkiye'nin; Avrupa'nın Anadolu üzerinden Orta Asya’ya ve oradan da Çin’e bağlanmasını hedefleyen Orta Koridor Projesiyle bütünleşiyor.
Orta Koridor, Türkiye’den Gürcistan ve Azerbaycan’a yönelen oradan Hazar Denizi'ni aşarak, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan’ı geçen, Afganistan ve Pakistan'ı da kapsayacak şekilde Çin'de nihayet bulan bir ticaret yolu projesi.
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