HABER

Tunus "Yeni İpek Yolu" projesine katılmayı planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Baştabçı: "İpek Yolu projesinden kazan-kazan ilkesi çerçevesinde istifade etmeyi öngörüyoruz"

TUNUS (AA) - Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi'ne Tunus'un da katılmayı planladığı bildirildi.

Başkent Tunus'ta İpek Yolu Projesi kapsamında düzenlenen sempozyuma katılan Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Baştabçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek aylarda, "Yeni İpek Yolu" projesine katılmayı planladığını ifade etti.

Projenin, daha fazla yatırım, ortaklık ve iş imkanı oluşturacağını söyleyen Baştapçı, "Tunus, Akdeniz'in ortasında stratejik bir mevkiye sahip. İpek Yolu projesinden kazan-kazan ilkesi çerçevesinde istifade etmeyi öngörüyoruz." dedi.

Jeopolitik uzmanı Mehdi Tac da İpek Yolu projesinin, bölgesel ve uluslararası sistemi, jeopolitik ve ekonomi düzeyinde değiştireceğini ifade ederek, "Beş yıl önce trilyon dolarlık yatırımla başlatılan proje; deniz, kara ve teknoloji alanında altyapı kurulmasını hedefliyor." diye konuştu.

Çin'in, tam olarak aktif hale geldiğinde, yaklaşık 70 ülke ve toplam 21 trilyon dolarlık ekonomileri kapsayan tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi "Bir Kuşak Bir Yol Projesi", sınırlarını denizlere de taşıyor. Deniz yolları ve karadaki altyapı ağlarıyla Çin'in, Asya ve Afrika üzerinden Avrupa'ya bağlanması hedefleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te açıklanan projeye, bu ülkenin yapacağı toplam yatırım tutarının 900 milyar doları bulacağı belirtiliyor.

Çin'in, İpek Yolu ekonomik koridoru girişimi, Türkiye'nin; Avrupa'nın Anadolu üzerinden Orta Asya’ya ve oradan da Çin’e bağlanmasını hedefleyen Orta Koridor Projesiyle bütünleşiyor.

Orta Koridor, Türkiye’den Gürcistan ve Azerbaycan’a yönelen oradan Hazar Denizi'ni aşarak, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan’ı geçen, Afganistan ve Pakistan'ı da kapsayacak şekilde Çin'de nihayet bulan bir ticaret yolu projesi.

2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Ipek Tunus Yolu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.