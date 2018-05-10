TUNUS (AA) - Tunus'ta hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerde, bağımsız aday listeleri ülke genelinde oyların yüzde 32,9'unu elde etti.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) yerel seçimlerin ilk sonuçlarını açıklamak üzere başkentteki Kongre Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Buna göre, bağımsızlar, ülke genelindeki 24 vilayete bağlı 350 yerel yönetim birimindeki toplam 7 bin 177 belediye meclis üyeliğinden 2 bin 367'sini, Nahda Hareketi 2 bin 135'ini, Nida Tunus ise bin 595'ini kazandı.

Ülke genelinde Halkçı Cephe, 295 belediye meclis üyeliği (oyların yüzde 3,6'sı) kazanarak dördüncü sıraya, Demokratik Hareket de 205 (yüzde 2,8) üyelik ile beşinci sıraya yerleşti.

YSK'nin açıkladığı sonuçlara göre, ülke genelinde Tunus Projesi Hareketi yüzde 1,7, Halk Hareketi yüzde 1,39 ve Afak Tunus Partisi de yüzde 1,29 oy kazandı.

Tunus'ta devrimden sonra ilk kez gerçekleştirilen yerel seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışmıştı.

Yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi Tunuslu seçmenlerin karşısına çıkmıştı.