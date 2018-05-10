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Tunus yerel seçimlerinde "bağımsızlar" birinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 02:14 | Son Güncelleme

Tunus'ta YSK'nin sonuçlarına göre yerel seçimlerde bağımsız aday listeleri ülke genelinde yüzde 32,9 oy aldı

TUNUS (AA) - Tunus'ta hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerde, bağımsız aday listeleri ülke genelinde oyların yüzde 32,9'unu elde etti.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) yerel seçimlerin ilk sonuçlarını açıklamak üzere başkentteki Kongre Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Buna göre, bağımsızlar, ülke genelindeki 24 vilayete bağlı 350 yerel yönetim birimindeki toplam 7 bin 177 belediye meclis üyeliğinden 2 bin 367'sini, Nahda Hareketi 2 bin 135'ini, Nida Tunus ise bin 595'ini kazandı.

Ülke genelinde Halkçı Cephe, 295 belediye meclis üyeliği (oyların yüzde 3,6'sı) kazanarak dördüncü sıraya, Demokratik Hareket de 205 (yüzde 2,8) üyelik ile beşinci sıraya yerleşti.

YSK'nin açıkladığı sonuçlara göre, ülke genelinde Tunus Projesi Hareketi yüzde 1,7, Halk Hareketi yüzde 1,39 ve Afak Tunus Partisi de yüzde 1,29 oy kazandı.

Tunus'ta devrimden sonra ilk kez gerçekleştirilen yerel seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışmıştı.

Yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi Tunuslu seçmenlerin karşısına çıkmıştı.

Ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitmiş, seçime katılım oranı yüzde 33,7 olmuştu.

- Bağımsızların başarısı olumlu gelişme

İslam ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi (CSID) Başkanı Rıdvan Masmudi, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, bağımsızların yüksek oy almasını "olumlu bir gelişme" olarak niteleyerek, seçmenlerin yerel seçimlerde ideolojilerden uzak bir biçimde kendi sorunlarını anlayabilecek, "yol, temizlik, kütüphane, spor alanları gibi ihtiyaçlarını bilen" bağımsızlara yönelmesi şeklinde açıklamıştı.

Masmudi, "Yerel yönetim yetkilerinin artırıldığı, yeni ademi merkeziyetçi yasa ile belediye meclisleri, Tunus'un geleceği için bağımsızlar, partiler ve farklı düşüncede hareketlerin bir arada yaşama ve yönetme becerisini geliştirecektir." demişti.

Tunus Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Dr. Fuad Gurbeli ise "Tunus'ta genel olarak geleneksel partiler geriledi. Partilerin bu yaşananlardan dolayı sorumlu tutulması söz konusu. Siyasi partilerin, sürdürdükleri söylem vatandaşlara umut veremedi. İnsanlar, yerel düzeyde bildikleri insanlara, bağımsızlara oy verme eğilimi gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.

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