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Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkçe öğretmenlerine eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:35 | Son Güncelleme

Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkçe öğretmenlerine eğitim

TUNUS (AA) - Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretmenleri için eğitim programı düzenledi.

Başkent Tunus'ta bugün başlayan programa, ülke genelinde 9 vilayette lise ve üniversite seviyesinde eğitim veren 12 öğretmen katılıyor.

Yunus Emre Enstitüsü'nde Materyal Geliştirme Uzmanı Selçuk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitünün sadece materyal geliştirmediğini, gerek yurt içinde gerek yurt dışında eğitim alanında çalışmak isteyen öğretmenlere eğitim sağladığını söyledi.

Tunus'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan Türkçe öğretmenlerine eğitim verileceğini aktaran Doğan, eğitimde basılı ve teknoloji tabanlı materyallerinin nasıl kullanılacağının yanı sıra Türkçe eğitiminin nasıl yapılacağına ilişkin hem akademik hem uygulamalı bir eğitim planlandığını belirtti.

Programın dört gün süreceğini aktaran Doğan, ilk iki günde teorik eğitim verileceğini, sonraki günlerde ise dinleme, okuma, konuşma gibi atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini paylaştı.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Melih Yediyıldız da Tunusluların Türkiye'ye ve Türkçeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bu talebi en kaliteli ve en profesyonel şekilde karşılamak için çalıştıklarını kaydetti.

Tunus'ta seçmeli ders olarak lise ve üniversite seviyesinde sağlanan Türkçe eğitiminden, 9 ayrı vilayette 300'ün üzerinde öğrenci faydalanıyor. Tunus Yunus Emre Enstitüsü de Aralık 2017'den itibaren Tunuslulara Türkçe eğitimi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus Yunus Emre Enstitüsü

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