HABER

TunusBAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 00:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

- BAE ile Tunus arasında Emirates Havayolları'na ait seferlerin durdurulmasına yol açan krizin aşıldığı bildirildi

TUNUS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Tunus arasında, BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları'na ait seferlerin durdurulmasına yol açan krizinin sona erdiği bildirildi.

Tunus Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında Tunuslu kadınların Emirates Havayolları şirketine ait uçuşlara alınmaması nedeniyle ortaya çıkan ve BAE'li şirketin Tunus'a uçuşlarını durdurduğu krizin aşıldığı, şirketin Tunus'a uçuşlarına devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Tunus'un söz konusu kararı, BAE ile çeşitli seviyelerde kurulan iletişim, BAE'li şirketin uluslararası kanunlar ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Tunuslu kadınlara ilişkin uyguladığı vize yasaklarını kaldırması çerçevesinde aldığı belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan yazılı açıklamada da uçuşların durdurulmasından önce uygulanan ve "güvenlikle ilgili yoğun temas ve Tunus tarafından alınan bilgilerle" ilgili prosedürün yeniden uygulanmaya başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Tunus yönetiminin BAE havayolu şirketinin taşıdığı endişeyi ortadan kaldıracak bilgi paylaşımında bulunma konusunda gösterdiği hassasiyetin takdir edildiği kaydedildi.

- Krize yol açan olay

Tunus'ta, 22 Aralık 2017'de, yerel basında, Emirates Havayolları ile yolculuk edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı iddiaları yer almıştı.

Bu çerçevede, BAE'ye ait havayolu şirketi, haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Tunuslu kadın yolcuların vizelerine kısıtlama getirildiğini bildirdi. Tunus resmi haber ajansı TAP, BAE'nin Tunus Büyükelçisi Salim İsa el-Kattam Zeabi'nin cuma günü Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçinin "sınırlamanın geçici ve güvenlik işlemleri ile ilgili olduğu ve kaldırıldığı" yönündeki sözleri paylaşıldı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da Tunuslu kadın yolcuların Dubai uçuşlarına alınmama kararının "güvenlik istihbaratı" gerekçesiyle olduğunu söyledi.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu uygulamanın ardından BAE'ye ait Emirates Havayolları'nın tüm seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi de "Tunus'un Emirates Havayolları şirketi hakkında aldığı uçuşları durdurma kararı, Tunuslu kadın yolcular hakkındaki uygulama uluslararası anlaşmalar ve yükümlülükler çerçevesinde düzelene kadar devam edecektir." açıklamasında bulundu.

BAE, geçen şubat ayında Tunuslulara 2015 yılından itibaren güvenlik gerekçesiyle uyguladığı vize sınırlamasını kaldırdığını açıklamıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

İstanbul Cağaloğlu'nda ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cağaloğlu'nda ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

İlginizi Çekebilir

Ankara Valiliği'nden dikkat çeken yasak!

Ankara Valiliği'nden dikkat çeken yasak!

Son dakika! Fethullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen gözaltına alındı

Son dakika! Fethullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen gözaltına alındı

Zarrab hapishaneye Ebru Gündeş için mi 'kadın istedi'

Zarrab hapishaneye Ebru Gündeş için mi 'kadın istedi'

Kulisler bunu konuşuyor! Meğer Davutoğlu...

Kulisler bunu konuşuyor! Meğer Davutoğlu...

AK Parti hakkında bomba iddia

AK Parti hakkında bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.