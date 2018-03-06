Muhtemel protestolar karşısında alınacak tedbirlere ilişkin detay vermekten kaçınan Enerji Bakanı, hükümetin bölgedeki göstericiler ile geçen haziranda vardığı anlaşmadaki yükümlülüklerin bazılarını halihazırda yerine getirdiğini, bazılarını da en kısa zamanda gerçekleştirme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Tunuslu Bakan, "Bu haftasonu bakanlarla gerçekleştirdiğimiz bir mini kabine toplantısının ardından nedeni ne olursa olsun üretimi durduranlar karşısında kanunlar uygulanacağı yönünde karar çıkardık." dedi.

Tunus'un Tatavin vilayetinde geçen yıl yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (UGTT) ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, haziran ayında bölgede hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğalgaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 yılı sonuna kadar bölge halkından bin 500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin bölgedeki kalkınma projeleri için yaklaşık 32 milyon dolar ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde ise 370 kişiye iş verilmesi öngörülmüştü.

Tunus Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gösterilerin yakıt sektöründe haftalık 9,8 milyon dolarlık kayba yol açtığı belirtilmişti.

Tatavin'deki göstericilerin bir araya geldiği oluşum, geçen hafta hükümetin kendilerine anlaşma çerçevesinde verdiği sözlerini tutmadığı gerekçesiyle yakında petrol sahalarına çıkan yolları kesecekleri protestolara başlayacaklarını duyurmuştu.

Tunus'taki resmi rakamlara göre, Tatavin vilayeti yüzde 32,4 oranındaki işsizlik oranı ile birinci sırada geliyor.