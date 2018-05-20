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Tunuslu kadınlardan Filistin katliamları protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 04:56 | Son Güncelleme

Tunuslu kadınlardan Filistin katliamları protestosu

TUNUS (AA) - Tunuslu kadınlar, Gazze ve Filistin coğrafyasında yaşanan katliamları protesto etti.

Başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi üzerindeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan onlarca kişilik grup, tiyatronun merdivenlerinde mumlar yaktı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, Filistin bayrakları ve Filistin direnişinin sembolü geleneksel "kefiye" atkıları taşıyan grup, dev Filistin bayrağının yanı sıra, İngilizce, Arapça ve Fransızca "Tunuslu kadınlar Filistinlilerin yanında. Katliamları durdurun" yazılı pankart açtı.

Tunuslu aktivist Gülsüm Kenva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslu kadınların "Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında siyonist işgalin katliamlarına maruz kalan halk" ile dayanışma ve bölgede yaşananlara karşı seslerini yükseltmek için toplandığını belirtti.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Yusra Firevs ise Tunuslu kadınların onlarca can kaybı ve yüzlerce yaralının olduğu katliamın durması için ve ABD yönetiminin kararının reddedilmesi ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırı bu ihlallerin engellenmesi için dünyaya çağrı yapmak üzere bu gösteriyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri, Gazze sınırında 14 Mayıs Pazartesi düzenlenen gösterilerde 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 binden fazla kişiyi yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gülsüm Kenva Tunus Yusra Firevs

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