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Tunuslu miniklerden elçiliğe ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 02:07 | Son Güncelleme

Tunus'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Türkiye'ye giden çocuklar, Tunus Büyükelçiliğinin misafiri oldu - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan: - "Türkiye ile Tunus arasındaki en önemli köprü, en büyük elçi bu çocuklar. Bunlar, bizim geleceğimizin ilişkilerini dizayn edecek ve şekillendirecek varlıklar"

TUNUS (AA) - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Tunus'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Türkiye'ye giden minikleri kabul etti.

Tunus Büyükelçiliğini ziyaret eden Tatavin iline bağlı Bir el-Ahmer beldesindeki Sined İlkokulundan 10 kişilik öğrenci grubu, Büyükelçi Doğan tarafından karşılandı.

Doğan, Tunuslu miniklerin Türkiye'deki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin izlenimlerini dinledi.

Büyükelçi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus'un geleceğinin en önemli varlığı" olan çocuklarla bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye ile Tunus arasındaki en önemli köprünün, en büyük elçilerin bu çocuklar olduğunu vurgulayan Doğan, "Bunlar, bizim geleceğimizin ilişkilerini dizayn edecek ve şekillendirecek varlıklar. Dolayısıyla onların bu yaşta Türkiye'yi tanımaları, Türkiye'den dünyaya açılmaları, dünya çocuklarını tanımaları çok önemliydi benim için." dedi.

Tunus'un kültürü, inancı, geleneğiyle Türklere en çok benzeyen toplumlardan biri olduğunu belirten Doğan, "Tunus'un en uzak kalmış bölgesindeki çocuklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanları ile 15 gün süresince Türkiye'de ağırlama, onlara Türkiye'yi, Türk toplumunu tanıtma mutluluğunu yaşattığı için ben bu inci tanelerine teşekkür ediyorum." diye konuşu.

Sined İlkokulu Müdürü Nebil Burara ise Tunus'tan giden miniklerin Türkiye'deki çocukların yanı sıra dünya genelinden gelen çocuklarla kültür alışverişinde bulunma fırsatı elde ettiğini dile getirdi.

Burara, kendilerini ağırlayan Türk ailelerine ve Türk halkına teşekkür etti.

Programa katılan öğrencilerden 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ali (10) de Türkiye'yi çok beğendiğini, bu tecrübeden çok mutlu olduğunu ve Türkiye'yi yeniden ziyaret etmek istediğini anlattı.

Ali, Türkiye'de edindiği arkadaşlarına selam gönderdiğini ve kendilerini en güzel misafirperverlikle ağırladıkları için Türkiye'ye teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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Tunus Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan

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