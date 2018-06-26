Tunuslu öğrencilerden Türk kurumlarına ziyaret

TUNUS (AA) - Türkçe öğrenimi gören Tunuslu lise öğrencileri, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofislerini ve Tunus Maarif Okulu'nu ziyaret etti.
Tunus'un Manastır vilayetine bağlı liselerde seçmeli ders olarak Türkçe eğitimi alan yaklaşık 50 lise öğrencisi Tunus'ta bulunan Türk kurumlarını ziyaret etti.
Öğrenciler, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'ne gerçekleştikleri ziyaretin ardından Anadolu Ajansı'nın Tunus ofisine geldi.
AA Fransızca Haberler Editörü Bilal Dinç, öğrencilere Fransızca haberlerin genel merkezi olarak hizmet veren AA Tunus ofisinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Öğrenciler, daha sonra Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) başkent Tunus'taki okulunu ziyaret etti.
Türkiye Uluslararası Maarif Okulları Tunus Direktörü Murat Yılmaz ve Okul Müdürü Sabahattin Kazaz, okulu gezdirdikleri öğrencilere Uluslararası Maarif Okulları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretin, tüm Tunusluların Maarif Okulları'nı gezip ön kayıt yaptırabileceği tanıtım günleri dolayısıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Burada, öğrencilere TMV çanta ve şapkaları hediye edildi.
Öğrencilere eşlik eden Türkçe Öğretmeni Abdulkerim Altan, AA muhabirine yaptığı açıklama, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nin girişimleriyle 21 Tunuslu öğrencinin 14 Temmuz'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaklaşık 10 günlük yaz kampına katılacağı bilgisini paylaştı.
Lise eğitiminin 4 yıl olduğu Tunus'ta Türkçe dersleri ilk kez 2012-2013 öğretim yılında seçmeli olarak lise 3 ve 4'üncü sınıflarda okutulmaya başlanmıştı.
Halihazırda, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 11 Türkçe öğretmeni başkent Tunus ve çevre illerdeki liselerde Türkçe dersleri veriyor.
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler
Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum