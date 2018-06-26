Tunuslu öğrencilerden Türk kurumlarına ziyaret

Ziyaretin, tüm Tunusluların Maarif Okulları'nı gezip ön kayıt yaptırabileceği tanıtım günleri dolayısıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Burada, öğrencilere TMV çanta ve şapkaları hediye edildi.

Öğrenciler, daha sonra Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) başkent Tunus'taki okulunu ziyaret etti.

Tunus'un Manastır vilayetine bağlı liselerde seçmeli ders olarak Türkçe eğitimi alan yaklaşık 50 lise öğrencisi Tunus'ta bulunan Türk kurumlarını ziyaret etti.

TUNUS (AA) - Türkçe öğrenimi gören Tunuslu lise öğrencileri, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofislerini ve Tunus Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere eşlik eden Türkçe Öğretmeni Abdulkerim Altan, AA muhabirine yaptığı açıklama, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nin girişimleriyle 21 Tunuslu öğrencinin 14 Temmuz'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaklaşık 10 günlük yaz kampına katılacağı bilgisini paylaştı.

Lise eğitiminin 4 yıl olduğu Tunus'ta Türkçe dersleri ilk kez 2012-2013 öğretim yılında seçmeli olarak lise 3 ve 4'üncü sınıflarda okutulmaya başlanmıştı.

Halihazırda, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 11 Türkçe öğretmeni başkent Tunus ve çevre illerdeki liselerde Türkçe dersleri veriyor.

