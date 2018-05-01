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Tunuslu sendika liderinden yönetime ekonomi eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:51 | Son Güncelleme

UGTT Genel Sekreteri Tabbubi: "Tüm göstergeler ve veriler, Tunuslulara ülkenin yanlış yolda gittiğini gösteriyor"

TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, ülkesinin gidişatının iyi olmadığını söyledi.

Ülkedeki 1 Mayıs kutlamalarının adresi, Tunus'un en büyük sendikası UGTT'nin başkentteki genel merkezi oldu. Genel merkez önünde toplanan yüzlerce kişiye konuşma yapan Tabbubi, Tunus'ta yaşanan ekonomik krize ilişkin ülke yönetimine yüklendi.

Göstergeler ve veriler ışığında ülkenin iyiye gitmediğini savunan Tabbubi, Tunus'un "şiddetli bir ekonomik krize maruz kaldığını" belirtti.

Genel Sekreter Tabbubi, "dış borcun yüzde yetmişe çıktığını, enflasyonun mart ayında 7,6'ya yükseldiğini, kayıt dışı ekonominin sürdüğünü" dile getirerek, bu göstergeler ışığında ekonominin kötüleştiğini, yatırımların azaldığını ve işsizliğin arttığını aktardı.

İsim vermeden, bazı tarafların sendikaların çağrılarını kendilerine tehdit olarak gördüğüne dikkati çeken Tabbubi, "Tüm göstergeler ve veriler, Tunuslulara ülkenin yanlış yolda gittiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

UGTT Genel Sekreteri, halka Tunus'ta devrimden sonra ilk kez 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde sandığa gitme çağrısı yaptı.

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