HABER

Tunuslu taraftar grubundan protesto yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

Tunuslu Africain futbol kulübünün taraftar grubu, takım taraftarı Abidi'nin ölümünü protesto etmek için başkentte yürüdü -Africain grubu taraftarları, arkadaşları Abidi'nin ölümünden polisi suçluyor

TUNUS (AA) - Tunus'un önde gelen futbol takımlarından Africain'ın taraftar grubu, arkadaşları Ömer Abidi'nin ölümünü protesto etmek için başkentte yürüdü.

Başkentin merkezindeki kulübün tesislerinde toplanan yaklaşık bin kişilik Africain taraftar grubu, nisan başında hayatını kaybeden Abidi (19) için protesto yürüyüşü yaptı.

Taraftar grubunun takım tesislerinden şehir merkezindeki Belediye Tiyatrosu önüne kadar yaklaşık 1,5 kilometrelik yürüyüşte güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. Polisler, zaman zaman yolları kapatarak, taraftar grubunu arka sokaklardan yürüyüşlerinde ulaşacakları noktaya yönlendirdi.

Belediye Tiyatrosu binası önünde toplanan taraftar grubu, takımlarının marşlarını söyleyerek, arkadaşları Abidi'nin ölümüne ilişkin polisi suçlayan slogan attı. Taraftarlar, Abidi'nin ölümüyle özleşen "Yüzmeyi öğren" yazılı büyük bir pankart açtı.

-Ömer Abidi'nin ölümü

Africain takımının ay başında kendi evinde oynadığı bir maç sonrasında Abidi, stadyum yakınındaki bir su kanalında ölü bulunmuştu.

Abidi'nin arkadaşları, polisin kovaladığı sırada Abidi'nin kanala düştüğünü, polisin Abidi'ye "yüzmeyi öğren" diye bağırdığını öne sürmüştü. Söz konusu ifade sosyal medyada birçok kişi tarafından etiket olarak kullanılarak polise tepki gösterilmişti.

Abidi'nin cenazesinde başka kulüplerden taraftar gruplarının da katılımıyla binlerce kişi yürümüştü.

-Stadyumlarda şiddet

Futbolun başlıca spor olarak izlendiği Tunus'ta, 14 kulübün mücadele ettiği birinci ligde ön sıraları paylaşan dört takım, "stadyumlardaki şiddet olayları" nedeniyle sezon sonuna kadar maçlarını seyircisiz tamamlıyor.

Başkent'in Esperance takımı, ligin bitmesine dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen, seyircisinin önünde kutlama fırsatını elde edemiyor.

Futbol Federasyonu, stadyumlardaki şiddet nedeniyle kulüplere seyircisiz oynamanın dışında ağır para cezaları da veriyor.

Abdullah Gül anketi gördü adaylıktan vazgeçtiAbdullah Gül anketi gördü adaylıktan vazgeçti
Başbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyorduBaşbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyordu
Meteoroloji uyardı: İstanbul güne yağmurla başladı! Meteoroloji uyardı: İstanbul güne yağmurla başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus

En Çok Okunan Haberler

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.