Tunuslu taraftar grubundan protesto yürüyüşü

TUNUS (AA) - Tunus'un önde gelen futbol takımlarından Africain'ın taraftar grubu, arkadaşları Ömer Abidi'nin ölümünü protesto etmek için başkentte yürüdü.
Başkentin merkezindeki kulübün tesislerinde toplanan yaklaşık bin kişilik Africain taraftar grubu, nisan başında hayatını kaybeden Abidi (19) için protesto yürüyüşü yaptı.
Taraftar grubunun takım tesislerinden şehir merkezindeki Belediye Tiyatrosu önüne kadar yaklaşık 1,5 kilometrelik yürüyüşte güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. Polisler, zaman zaman yolları kapatarak, taraftar grubunu arka sokaklardan yürüyüşlerinde ulaşacakları noktaya yönlendirdi.
Belediye Tiyatrosu binası önünde toplanan taraftar grubu, takımlarının marşlarını söyleyerek, arkadaşları Abidi'nin ölümüne ilişkin polisi suçlayan slogan attı. Taraftarlar, Abidi'nin ölümüyle özleşen "Yüzmeyi öğren" yazılı büyük bir pankart açtı.
-Ömer Abidi'nin ölümü
Africain takımının ay başında kendi evinde oynadığı bir maç sonrasında Abidi, stadyum yakınındaki bir su kanalında ölü bulunmuştu.
Abidi'nin arkadaşları, polisin kovaladığı sırada Abidi'nin kanala düştüğünü, polisin Abidi'ye "yüzmeyi öğren" diye bağırdığını öne sürmüştü. Söz konusu ifade sosyal medyada birçok kişi tarafından etiket olarak kullanılarak polise tepki gösterilmişti.
Abidi'nin cenazesinde başka kulüplerden taraftar gruplarının da katılımıyla binlerce kişi yürümüştü.
-Stadyumlarda şiddet
Futbolun başlıca spor olarak izlendiği Tunus'ta, 14 kulübün mücadele ettiği birinci ligde ön sıraları paylaşan dört takım, "stadyumlardaki şiddet olayları" nedeniyle sezon sonuna kadar maçlarını seyircisiz tamamlıyor.
Başkent'in Esperance takımı, ligin bitmesine dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen, seyircisinin önünde kutlama fırsatını elde edemiyor.
Futbol Federasyonu, stadyumlardaki şiddet nedeniyle kulüplere seyircisiz oynamanın dışında ağır para cezaları da veriyor.
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